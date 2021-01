Microsoft augmente significativement le prix du Xbox Live Gold

Mauvaise nouvelle pour les joueurs : Microsoft annonce une hausse du prix du Xbox Live Gold. Cet abonnement est nécessaire pour jouer en ligne, que ce soit avec ses amis ou d’autres personnes.

La hausse de prix du Xbox Live Gold concerne plusieurs pays, mais Microsoft dévoile seulement les tarifs aux États-Unis. Ainsi, l’abonnement mensuel passe de 9,99 dollars à 10,99 dollars, soit une hausse d’un dollar. Pour ce qui est de l’abonnement de trois mois, le prix passe à 29,99 dollars, soit une hausse de cinq dollars.

La plus grande hausse concerne l’abonnement à l’année. Il coûtait 60 dollars auparavant. C’est maintenant le double, à savoir 120 dollars. En effet, le prix de 60 dollars est toujours d’actualité, mais seulement pour six mois. Microsoft précise que les abonnés existants peuvent conserver le prix de 60$/an.

La dernière hausse de prix du Xbox Live Gold remonte à 2010. « Nous évaluons périodiquement la valeur et le prix de nos services afin de tenir compte de l’évolution des marchés régionaux et de continuer à investir dans la communauté Xbox. Nous procéderons à des ajustements de prix pour le Xbox Live Gold sur certains marchés », explique Microsoft.

Au vu de la nouvelle tarification, il est certain que Microsoft veut pousser les joueurs à basculer sur le Xbox Game Pass Ultimate. Celui-ci coûte 12,99€/mois et donne accès au Xbox Live Gold, à xCloud, à plus de 100 jeux et d’autres avantages.