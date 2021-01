Xbox Live Gold : la hausse de prix est annulée et fin de l’abonnement pour les jeux free-to-play

Retournement de situation chez Microsoft qui annule la hausse de prix pour le Xbox Live Gold. Le groupe a initialement annoncé la hausse de prix hier et beaucoup de joueurs n’ont pas apprécié. Microsoft annonce par ailleurs mettre un terme à l’abonnement obligatoire pour jouer aux jeux gratuits, comme Fortnite.

Pas de hausse de prix pour le Xbox Live Gold

Hier, Microsoft a annoncé une hausse de prix d’un dollar pour l’abonnement mensuel du Xbox Live Gold. C’était cinq dollars en plus pour l’abonnement trimestriel. Et le vrai problème a concerné le troisième abonnement, avec six mois pour 60 dollars. Cette somme permettait auparavant d’avoir un an. Autant dire que les joueurs n’ont pas hésité à râler au vu du prix qui a doublé pour la même période.

Mais Microsoft a décidé de faire machine arrière et les prix qui étaient appliqués jusqu’à présent restent en place. « Nous avons fait une erreur aujourd’hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir », admet le groupe. « Nous n’avons pas répondu aux attentes des joueurs », poursuit le message. Bonne nouvelle pour les joueurs donc : il n’y a pas de hausse de prix pour l’abonnement Xbox Live Gold. Celui-ci permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres personnes.

Ce rétropédalage montre au moins que Microsoft est à l’écoute des joueurs. Il est vrai que le changement tarifaire a été très mal accueilli. On sentait surtout que le groupe voulait pousser les joueurs à prendre l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Celui-ci inclut plus de 100 jeux, xCloud et le Xbox Live Gold pour 12,99€/mois.

Les jeux free-to-play ne nécessitent plus d’abonnement

Autre bonne nouvelle : l’accès aux jeux free-to-play ne nécessite plus un abonnement. Ainsi, des jeux gratuits comme Fortnite peuvent réellement être joués gratuitement. C’était déjà possible sur PS4/PS5 et Switch. Mais sur Xbox, les joueurs devaient payer le Xbox Live Gold. Ce sera bientôt de l’histoire ancienne. Le changement va arriver au fil des mois, dit Microsoft.