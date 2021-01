Google Messages va cesser de fonctionner sur les smartphones Android non certifiés

L’application de messagerie Google Messages ne fonctionnera plus sur les smartphones Android non certifiés dès le 31 mars 2021. Ceux qui ont un tel smartphone devront passer par une autre application pour envoyer des messages.

C’est en fouillant dans le code de la mise à jour 7.2.203 de Google Messages que XDA a découvert l’arrêt du support pour les smartphones Android non certifiés. Une ligne indique : « Le 31 mars, Messages cessera de fonctionner sur les appareils non certifiés, dont celui-ci ».

Il n’y a pour l’instant pas d’explication sur l’abandon du support de Google Messages sur les smartphones Android non certifiés. Mais il est possible que ce soit en rapport avec le RCS. Ce successeur du RCS va proposer le support du chiffrement de bout en bout et Google s’inquiète probablement du comportement des smartphones Android n’ayant pas une certification. Ces derniers pourraient très bien compromis d’une façon ou d’une autre, ce qui aurait un impact sur la sécurité du RCS et des conversations.

Pour information, un smartphone Android avec une certification signifie que Google a donné son feu au constructeur. L’appareil peut ainsi embarquer les applications de Google (YouTube, Gmail, Chrome, etc) et avoir toutes les fonctionnalités. La plupart des utilisateurs ne verront donc aucune différence avec le changement de Google Messages, puisque leur appareil est d’ores et déjà certifié. En revanche, ça risque de coincer pour ceux qui installent eux-mêmes des ROM. Il y aura également un blocage pour les détenteurs d’un smartphone Huawei récent.