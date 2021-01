Jack Ma, patron d’Alibaba, refait surface après plus de deux mois d’absence

CEO d’Alibaba et homme le plus riche de Chine, Jack Ma a enfin refait surface. A la fin du mois d’octobre, l’entrepreneur milliardaire n’avait pas hésité à critiquer le système bancaire ainsi que les autorités de régulation financières chinoises, une sortie inattendue qui s’était soldée par des mesures coercitives de Pékin. L’entrée en bourse de la banque en ligne Ant Group (fondée par Jack Ma) a été annulée, et les autorités chinoises ont lancé une enquête anti-trust visant directement Alibaba et ses filiales. Quant à Jack Ma, il s’était comme volatilisé de la surface de la Terre.

Jack Ma est donc réapparu aussi soudainement qu’il avait disparu, lors d’une conf-call video organisée dans le cadre de la Fondation Jack Ma, une association destinée à lutter contre la précarisation grandissante du secteur rural. Signe d’une probable « remise au pas » de Pékin, Jack Ma a aussi loué les efforts du régime communiste pour réduire la pauvreté en Chine. Suite à ce retour « en grâce », le titre Alibaba a pris près de 9% en fin de séance à la bourse de Hong-Kong.