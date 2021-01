Où est donc passé Jack Ma, le fondateur du site Alibaba ?

25ème homme le plus riche de la planète et plus grosse fortune chinoise, fondateur du site d’e-commerce Alibaba, Jack Ma ne répond plus. Le dernier tweet du milliardaire de 56 ans remonte au 10 octobre, et la dernière apparition publique au 24 octobre, lorsque Jack Ma avait tenu un étonnant discours critique visant le système bancaire chinois. Depuis, rien. On sait juste que l’entrepreneur a été convoqué par les autorités chinoises et que le gouvernement de Pékin a fait capoter l’entrée en bourse d’Ant, la banque en ligne d’Alibaba créée là encore par Ma. Cette annulation avait fait perdre 35 milliards de dollars d’investissements à l’entrepreneur milliardaire.

Le 24 décembre, la Chine a ouvert une enquête sur de potentiels abus anti-trust d’Alibaba. Malgré l’acharnement de Pékin, Jack Ma n’a réagi a aucune des mesures prises par le régime communiste, ce qui est pour le moins très inhabituel. Mais où est donc passé Ma ? L’homme d’affaires devait participer en tant que juré à l’émission Africa’s Business Heroes (une sorte d’Un Incroyable Talent pour les nouveaux entrepreneurs africains), mais il a finalement été remplacé au dernier moment par Lucy Peng, haut cadre d’Alibaba.

Jack Ma en prison ?

Motif « officiel » de l’absence de Ma ? Un emploi du temps surchargé, une explication qui ne tient pas vraiment dans la mesure où le dirigeant n’a participé à aucune réunion du groupe, ne s’est déplacé nulle part ou n’a rencontré aucune personnalité, ce qui ne cadre pas avec la notion d’emploi du temps « surchargé ». Ce ne serait malheureusement pas la première fois que la Chine met « à l’écart » un chef d’entreprise devenu trop gênant pour le régime. D’autres entrepreneurs à la langue bien pendue se sont ainsi retrouvés en prison pour plusieurs mois ou années après de simples déclarations critiques, à l’instar de Ren Zhiquiang ou de Sun Dawu, le fondateur de Dawu Group.