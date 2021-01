Malwarebytes révèle avoir été hacké par les hackers de SolarWinds

Malwarebytes, connu pour logiciel contre les malwares, annonce été hacké par les hackers qui ont visé SolarWinds. Ils ont un lien avec un État. Selon les services secrets américains, il s’agit de la Russie.

Sur son blog, Malwarebytes dit qu’il y a une intrusion par au moins un hacker au niveau des serveurs. Il a notamment pu accéder aux e-mails internes de l’entreprise grâce à un accès privilégié sur Microsoft Office 365 et Azure. « Nous n’avons trouvé aucune preuve d’accès non autorisé dans aucun de nos locaux et environnements de production internes », explique Marcin Kleczynski, le cofondateur et patron de Malwarebytes.

Ce hack de Malwarebytes est-il inquiétant pour les utilisateurs ? La société suggère que non. Les hackers n’ont, semble-t-il, pas accédé au code source du logiciel contre les malwares. Ils n’ont également pas visé le système pour diffuser les mises à jour aux utilisateurs. Ils semblaient seulement intéressés par le cœur même de la société et non la partie logicielle.

Malwarebytes est la quatrième entreprise en rapport avec la sécurité qui a connu un hack ces derniers mois. « Il est impératif que les entreprises de sécurité continuent à partager les informations qui peuvent aider l’ensemble de l’industrie dans des moments comme celui-ci », estime la société. Elle ajoute avoir appris beaucoup depuis le piratage qui a débuté le mois dernier. Malgré tout, il reste encore beaucoup d’informations à découvrir.