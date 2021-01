Cyberattaque aux États-Unis : la Russie accusée d’être responsable

Une importante cyberattaque vise les États-Unis depuis quelques mois et la Russie est « probablement » à l’origine. C’est du moins ce qu’annoncent le FBI, la direction du Renseignement intérieur, la NSA et la Cisa.

L’enquête a conclu qu’un « adversaire, probablement d’origine russe, est responsable de la plupart des intrusions récemment découvertes dans des réseaux informatiques gouvernementaux et non-gouvernementaux ». Les renseignements américains pensent que « c’était et que c’est toujours une opération d’espionnage ». Il n’y aurait pas de raison que ce soit une tentative de sabotage d’infrastructures. « Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour évaluer l’ampleur de cette opération et y répondre », précisent les groupes.

Toujours selon les services de renseignement, une dizaine agences gouvernementales ont été visées par la cyberattaque qui serait d’origine russe. Il n’y a pas d’informations concernant les agences en question. Mais plusieurs ministères ont déjà fait état d’intrusions. C’est notamment le cas du département d’État, celui du Commerce extérieur, le Trésor et le département de la Sécurité intérieure (DHS).

La cyberattaque visant les États-Unis a débuté en mars. Les hackers profitent d’une mise à jour d’un logiciel de surveillance développé par SolarWinds. Il est utilisé par des dizaines de milliers d’entreprises et d’administrations dans le monde. La cyberattaque a continué durant des mois avant d’être découverte en décembre par FireEye. Lui-même a été victime de cyberattaques. De son côté, Microsoft a récemment révélé que des hackers russes ont pu analyser son code source.