Voitures autonomes : Microsoft investit dans Cruise

Microsoft, General Motors et Cruise annoncent un partenariat autour des voitures autonomes. Il y a également un accord autour des puces et du cloud avec Azure.

Microsoft va d’une part apporter, aux côtés de Honda, de General Motors et d’autres investisseurs, plus de deux milliards de dollars à Cruise. Le groupe derrière Windows va d’autre part nouer avec General Motors un partenariat stratégique de long terme. Il est destiné à accélérer la commercialisation des véhicules autonomes grâce à des collaborations au niveau de l’ingénierie ou du cloud. Cruise prévoit notamment d’utiliser Azure de Microsoft dans ses voitures.

« Notre mission visant à offrir des transports plus sûrs, meilleurs et plus abordables à tous n’est pas seulement une course technologique. C’est aussi une course à la confiance », a souligné Dan Ammann, le directeur général de Cruise. « Microsoft, en tant que référence dans la démocratisation de la technologie, nous aidera à multiplier nos capacités à commercialiser notre flotte de véhicules autonomes, entièrement électriques et partagés », a-t-il ajouté.

Ce rapprochement entre Microsoft, General Motors et Cruise a fait évoluer la valorisation du troisième. Elle dépasse maintenant les 30 milliards de dollars. Cruise vaut un peu moins de la moitié de General Motors en Bourse (78 milliards de dollars).