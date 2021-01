Virgin Orbit envoie une fusée dans l’espace à partir d’un avion

Enfin, Virgin Orbit y est arrivé ! Dimanche 17 janvier, la société spatiale de Richard Branson est parvenue à envoyer une fusée dans l’espace… à partir d’un avion ! Plus exactement, la fusée LauncherOne s’est élancée de l’aile du Boeing 747 « Cosmic Girl » dans le ciel de Californie. L’enthousiasme de Virgin Orbit était tel que la firme a semblé manquer de mots sur Twitter :« Notre fusée préférée est en orbite autour de notre planète préférée ! Aucune sensation n’est plus douce ». Le précédent essai s’était soldé par un échec, les moteurs de la fusée refusant de s’allumer.

Today’s sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we’re thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn’t do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021