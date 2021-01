Fibre : l’État débloque 570 millions d’euros de plus pour le déploiement

La fibre doit être disponible pour 100% des locaux en France d’ici 2025 et l’État a justement décidé de débloquer 570 millions d’euros supplémentaires pour y arriver. Il y a déjà 420 millions d’euros débloqués. Les 150 millions d’euros restants arriveront un peu plus tard.

Cette somme va concerner les réseaux d’initiatives publiques (RIP) pour notamment proposer de la fibre partout dans les zones rurales. Au total, cette première enveloppe de 420 millions d’euros va concerner 12 RIP. Il est notamment question des RIP d’Auvergne et de Bretagne au départ. Rien que l’Auvergne aura le droit à 123 millions d’euros pour créer 267 000 prises fibres (c’est-à-dire raccordements individuels) supplémentaires. Il y a 170 000 prises en zones rurales dans la région à ce jour, en plus de celles installées directement par les opérateurs privés, soit 192 000 en zone urbaine et 550 000 en zone moyennement dense.

Qu’en est-il des 150 millions d’euros restants pour le déploiement de la fibre jusqu’à l’abonné isolé ? L’État indique qu’il partagera les détails au sujet cette comme au cours de cet été.

Outre le déploiement de la fibre en France, il est question de la couverture mobile. Les trois quarts de la France sont couverts en 4G à ce jour par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Il y aura 2 000 pylônes supplémentaires dans les deux ans à venir. Ils rejoindront les 580 pylônes existants qui ont été installés dans le cadre du New Deal Mobile (accord entre les opérateurs et l’État). Au total, les opérateurs installeront quelque 10 000 pylônes.