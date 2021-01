Réseau 5G Huawei : Le Brésil tourne le dos aux interdictions de Trump

Vous rappelez-vous que le gouvernement américain, et particulièrement Donald Trump, avait mené une vaste campagne de boycottage contre l’entreprise chinoise Huawei depuis plusieurs mois à cause de soupçons d’espionnage pour le compte de la Chine ?

Eh bien, le numéro un sortant américain a été si persuasif que les Etats américains et des alliés européens ont vraiment mis l’entreprise chinoise sur la touche. Sauf qu’avec l’investiture de Joe Biden qui approche à grands pas et la réalité des coûts de la 5G qui frappe de plein front les dirigeants des pays, certains ne veulent plus tourner le dos à Huawei.

Le Brésil collaborera avec Huawei si elle fournit toutes les garanties nécessaires

C’est le cas du gouvernement brésilien présidé par Jair Bolsonaro. Selon Reuters, le journal brésilien Estado de S.Paul a effectivement rapporté le samedi 16 janvier 2021 que le président brésilien ne serait plus aussi fermé à l’idée de collaborer avec Huawei. D’ailleurs, le Brésil ne s’opposerait plus à ce que le géant chinois participe aux enchères de réseau 5G en juin 2021.

La raison de ce retournement de situation serait que le président brésilien ait tenu en compte la compétitivité des prix de Huawei ainsi que le fait qu’il soit son plus grand partenaire commercial. Bien que Bolsonaro ait émis des réserves concernant les accusations d’espionnage, le journal brésilien a déclaré que l’administration brésilienne serait disposée à travailler avec toutes les entreprises qui garantissent le respect de la souveraineté nationale du pays et offrent des garanties quant à la protection des données des utilisateurs.

En tout cas, pas sur que l’administration Trump apprécie cette désobéissance, mais qu’en sera-t-il avec l’administration Biden ?