Lidl va vendre une gamme d’appareils connectés à bas prix

Spécialiste des prix cassés, Lidl se lance dans la tech connectée, et forcément, les prix vont frôler le plancher. Le distributeur annonce la disponibilité prochaine de la gamme Smart Home, une gamme composée d’ampoules LED, d’une prise et d’un radiateur, tous connectés bien sûr. Attention cependant: ces produits ne seront produits par Lidl mais par la marque Silvercrest (très répandue chez Lidl).

La gamme Smart Home se déclinera comme suit : trois ampoules LED de forme différentes dont deux proposées à 7,99 euros et une à 9,99 euros, un ruban lumineux LED à 17,99 euros, une prise connectée (avec minuterie) à 9,99 euros, et un radiateur en céramique à 39,99 euros. Ces objets connectés pourront être pilotés via l’app dédiée Smart Home de Lidl ou à la voix via Google Assistant.

Un petit bémol quand même : tous ces appareils nécessiteront une passerelle domotique vendue de son côté à 19,99 euros (soit 60 euros pour le « package » le plus cher). La nouvelle gamme sera disponible dans toutes les enseignes Lidl à partir du 1er février.