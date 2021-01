La présidente de Mozilla s’inquiète du ban définitif de Trump sur Twitter

Le ban définitif de Donald Trump sur Twitter a été largement discuté sur les réseaux sociaux et ne fait pas l’unanimité loin s’en faut. Plusieurs personnalités politiques ont exprimé leur désaccord sur cette décision (comme François Ruffin ou Cédric O.), des désaccord qui partent généralement d’une même préoccupation : est-il normal qu’une société privée puisse décider de ce que l’on a le droit de dire (ou de ne pas dire) sur sa plateforme, et le plus souvent sans jamais avoir de compte à rendre sur les censures qui y sont appliquées ?

Pour Mitchell Baker, la présidente de Mozilla, le ban de Trump pose aussi problème : « Aussi répréhensibles qu’aient été les actions de Donald Trump, l’usage effréné d’Internet pour appeler à la violence et à la haine, et mettre en avant la suprématie blanche ne se limite pas à une seule personnalité. Donald Trump n’est certainement pas le premier homme politique à exploiter l’architecture d’Internet en ce sens et ce ne sera pas le dernier. Nous avons besoin de solutions qui ne commencent pas après que des dégâts ont été causés. »

La patronne de la célèbre fondation laisse entendre qu’il aurait fallu agir bien en amont, et ne pas laisser Twitter décider seul aux manettes. Se pose aussi la question des CGU de Twitter, qui ont finalement été appliqués pour Trump… mais pas pour certains profils de dictateurs ou d’homme politiques dont les propos pourtant beaucoup plus « problématiques » que ceux de Trump sont toujours visibles sur la plateforme ! Trump a t-il réellement été banni pour avoir « menacé » la démocratie américaine ou bien a t-il été « puni » pour avoir ciblé en permanence les plateformes de réseaux sociaux (ou les deux) ?