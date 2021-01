Surface Pro 7+ : Microsoft annonce son nouvel ordinateur 2-en-1

Microsoft présente aujourd’hui la Surface Pro 7+ qui est identique à la Surface Pro 7 existante… du moins à l’extérieur. Les changements se font au niveau des composants pour toujours plus de puissance.

Microsoft Surface Pro 7+, une Surface Pro 7 améliorée

La Surface Pro 7+ dispose des processeurs Intel de 11e génération (Tiger Lake). Il y a les Intel Core i3-1115G4, Core i5-1135G7 et Core i7-1165G7. Il y a également la puce Iris Xe qui assure de bien meilleures performances au niveau de la partie graphique. C’est du moins le cas pour les processeurs Intel Core i5 et i7. Le modèle avec l’Intel Core i3 reste avec l’Intel UHD Graphics. Les processeurs sont accompagnés par 8, 16 ou 32 Go de RAM.

Un autre changement appréciable de la Surface Pro 7+ est la présence d’un SSD amovible. Plusieurs capacités de stockage sont disponibles : 128, 256, 512 Go et 1 To. D’autre part, l’ordinateur deux-en-un prend en charge la 4G grâce à la puce réseau Snapdragon X20 de Qualcomm. Mais c’est seulement disponible avec le modèle équipé du processeur Intel Core i5. Les variantes Intel Core i3 et Intel Core i7 existent seulement en Wi-Fi.

Voici les autres caractéristiques techniques :

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6

1x port USB-C, 1x port USB-A, 1x lecteur microSDXC, 1x Surface Connect+, 1x prise jack

Autonomie jusqu’à 15 heures (Wi-Fi) ou 13,5 heures (4G)

Dimensions : 292 mm x 201 mm x 8.5 mm

Poids : 775 grammes (Core i3 ou i5), 790 grammes (Core i7)

Coloris : platinium ou noir

Pas de Surface Pro 7+ pour le grand public

Microsoft commercialisera la Surface Pro 7+ le 15 janvier dans différents pays, dont plusieurs en Europe. Seuls les prix américains sont annoncés pour l’instant : entre 899 dollars et 2 799 dollars.

Mais il y a un grand mais avec l’annonce de la Surface Pro 7+. En effet, Microsoft annonce que le produit sera seulement pour les professionnels et le monde de l’éducation. Le grand public devra se contenter de la Surface Pro 7 existante, avant d’avoir une éventuelle Surface Pro 8 plus tard.