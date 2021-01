Streaming : Roku rachète les vidéos de Quibi pour les diffuser gratuitement

Roku annonce avoir racheté tout le catalogue vidéo du service de streaming Quibi, qui a récemment fermé ses portes. Roku proposera gratuitement ces programmes courts qui étaient à l’origine conçus pour être visionnés sur un smartphone.

« La chaîne Roku va bientôt héberger des séries nommées aux Emmys (…) avec des stars comme Idris Elba, Kevin Hart (…) et bien d’autres », s’est félicitée l’entreprise dans un communiqué. Elle ne donne pas le montant de la transaction. Mais selon le Wall Street Journal, Roku a payé bien moins de 100 millions de dollars pour acquérir le catalogue de Quibi.

Quibi avait misé gros à son lancement en avril 2020, avec 50 programmes disponibles dès le premier jour et des longs-métrages. Ces derniers étaient payés jusqu’à 100 000 dollars la minute, autant que les grosses productions de Netflix. Mais le succès n’a pas été au rendez-vous, malgré le téléchargement de l’application sur des millions de mobiles. Les mesures de confinement ont en effet favorisé les plateformes sur tous les écrans et les formats longs traditionnels. De plus, seulement 8% des comptes avaient un abonnement payant en juillet.

En outre, « l’idée n’était pas suffisamment solide pour justifier un service de streaming à part entière » ont admis en octobre Jeffrey Katzenberg (fondateur) et Meg Whitman (directrice générale).

Quibi avait fixé son abonnement à 5 dollars par mois avec publicité ou 8 dollars sans. Roku va donc proposer les contenus gratuitement. Mais comment le groupe va-t-il gagner de l’argent ? Avec de la publicité, tout simplement.