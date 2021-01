[CES 2021] Nvidia dévoilera dès demain les versions laptop de ses GPUs RTX 3000 (teaser)

La nouvelle gamme de GPUs RTX 30XX de Nvidia s’arrache littéralement, au point que la plupart des modèles sont toujours en rupture de stocks (RTX 3070, 3080 et 3090). Malgré ces grosses tensions sur la supply chain, Nvidia vient de teaser la conférence de présentation des version laptop de ces mêmes GPUs. La conf se tiendra dès demain (seulement online bien sûr) sur YouTube et sur Twitch. Le fondeur lèvera donc le voile sur la gamme RTX 300XX dédiée aux PC portables orientés gaming. Nvidia livrera aussi de nouveaux drivers. permettant de gérer ces cartes. Ces GPUs seront bien évidemment moins puissants que leur homologues PC desktop, la question étant de savoir dans quelle ordre de mesure… On aura peut-être aussi les noms des premiers modèles de laptop embarquant un GPU RTX 30XX…