Flipper Zero : le dauphin virtuel qui se nourrit de… piratages !

C’est un tout nouveau type d’appareil : le Flipper Zero est une sorte de Tamagochi avec un dauphin virtuel en guise de petite bête à surveiller et à « nourrir ». Le boitier du Flipper ne ressemble pourtant en rien à au gadget de Bandai. L’appareil affiche en effet des dimensions plutôt imposantes et dispose de composants un peu particuliers, dont un émetteur récepteur capable de capter les fréquences entre entre 433 et 868 MHz, des modules Bluetooth et NFC, une interface d’entrées-sorties GPIO, un port USB et un autre port pour les cartes MicroSD. En outre, c’est un code source ouvert qui sert d’OS à la machine.

Ces spécifications particulières ont un seul et unique objectif : le Flipper Zero a en effet été conçu pour récupérer les données de hacking de différents types d’appareils (objets connectés par exemple) ! Alexander Kulagin, co-créateur du Flipper, estime en effet que « le piratage informatique est en fait destiné à un usage quotidien et que ce n’est pas mal. Il s’agit seulement d’un ensemble de compétences, comme toute autre chose ». Sans interactions (sans données de hack), le dauphin virtuel dépérit ou pousse des petites colères.

Flipper Zero en est encore au stade du projet à financement participatif, mais son développement devrait bientôt accélérer : la campagne Kickstarter du Flipper Zero a déjà réuni près de 5 millions de dollars pour un objectif de financement de seulement 60 000 dollars. L’étrange Tamagochi de Hacking sera proposé à la vente aux alentours de 100 dollars/euros.