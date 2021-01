Le V40 5G sera le premier smartphone Honor à ne rien rapporter à Huawei

C’est désormais acté : Honor ne fait plus partie de Huawei (et échappera aux sanctions américaines ?). Le premier modèle de smartphone commercialisé sous le seul pavillon Honor sera le V40 5G, un mobile 5G (pas croyable !) dont on ne sait presque rien si ce n’est qu‘il pourrait disposer d’un écran incurvé et à la fréquence d’affichage 120 Hz, de la recharge ultra rapide 66W et d’un bloc photo à 4 capteurs, tout ceci relevant pour l’instant de la rumeur. On devrait en savoir malgré tout rapidement puisque le fabricant vient de lâcher les « cartons » d’invitation. Le V40 5G sera donc présenté plus en détails le 18 janvier prochain.

Un leak supposé du Honor V40 5G

Comme il s’agit d’un Honor, le rapport performances-prix de ce modèle être particulièrement intéressant. Une commercialisation en Europe est loin d’être assurée, même s’il faut noter qu’Honor ne fait pas directement partie de la liste noire (Entity List) américaine.