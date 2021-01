Lavie Mini : le petit netbook qui se transforme en console de jeu

L’informatique hybride est à la mode : après les hybrides tactiles (Surface de Microsoft, Yoga de Lenovo) voilà donc le Lavie Mini, qui n’est autre qu’un tout petit netbook capable de se transformer en console portable ! Malgré ses dimensions riquiqui, le Lavie Mini de NEC embarque un écran 8 pouces FULL HD, un processeur Intel Core i7-1180G7 de 11e génération, 16 Go de RAM, deux ports USB 3.1 et un SSD M.2 d’une capacité de stockage de 256 Go. Tout de même… Histoire de gagner encore plus de volume, le trackpad laisse la place à un capteur tactile.

Au delà de cette fiche technique somme toute très solide, le Lavie Mini dispose aussi de deux connecteurs de chaque coté de l’écran, des connecteurs qui permettent de connecter deux manettes de jeux dédiées ! Et comme le clavier peut se replier derrière l’écran, on se retrouve vite fait bien fait avec une console de jeu 8 pouces ! Un peu à la façon d’une Switch (dont il semble emprunter pas mal d’idées), le Lavie Mini peut aussi être placé sur un dock disposant de ports supplémentaires (HDMI, USB), ce qui permettra de jouer sur la télé du salon…

La petite bécane vous fait déjà envie ? Alors voici la mauvaise nouvelle : il ne s’agit pour l’instant que d’un concept de Nec, qui ne compte pas commercialiser ce type d’engin… pour le moment.