RealSense ID : Intel dévoile une reconnaissance faciale "sécurisée"

Intel présente RealSense ID, une reconnaissance faciale qui permet l’authentification avec différents produits. Le système fonctionne directement sur l’appareil, sans la nécessité d’avoir une connexion Internet et donc un stockage sur des serveurs. Cet aspect est important pour la confidentialité.

Intel explique que sa reconnaissance faciale RealSense ID combine un capteur de profondeur actif avec un réseau neuronal spécialisé conçu pour fournir une authentification faciale sécurisée. Le système fonctionne avec les serrures intelligentes, le contrôle d’accès, les points de vente, les distributeurs automatiques de billets, les kiosques et plus encore. L’idée rappelle Face ID d’Apple dans les grandes lignes. Mais Face ID est seulement sur les produits d’Apple. Là, Intel vise beaucoup de produits à la fois.

RealSense ID capture la profondeur avec un réseau neuronal spécialisé, un système-sur-puce dédié et un élément sécurisé intégré. Il vient chiffrer et traiter les données des utilisateurs rapidement. Aussi, la reconnaissance faciale d’Intel sait s’adapter selon les évolutions. Elle peut par exemple remarquer une barbe qui pousse progressivement et toujours reconnaître l’utilisateur.

Intel note que RealSense ID peut être intéressant dans le milieu de la finance et de la santé pour une meilleure sécurité. Les données de ces domaines sont souvent cruciales. C’est pour cette raison qu’Intel a développé un système qui détecte bien une personne et non une photo par exemple, pour ne pas se faire duper. Le groupe parle d’une marge d’erreur d’un sur un million.