iLens : la lentille connectée capable de zoomer (concept)

L’homme de demain sera connecté (il l’est déjà) y compris jusque dans ses organes. La série L’Homme qui Valait 3 milliards a popularisé l’idée d’un individu mi-organique mi-robot, un concept qui ne se limite plus désormais seulement à la S.F et commence à faire son chemin chez les industriels. Ainsi en est-il de Lenstore, un vendeur de lentilles en eCommerce, qui s’est allié au futurologue Richard Watson afin d’imaginer le futur des lentilles de contact.

Ultra connectées et futuristes, les lentilles de contact iLens nous feront passer dans l’ère de la bionique

iLens est le produit de ces réflexions communes. Encore à l’état de concept (même si on nous promet un lancement cette année), iLens semble avant tout agréger tous les fantasmes possibles au sujet des lentilles du futur. Compatibilité AR, possibilité de changer la couleur des yeux, enregistrement et stockage de souvenirs visuels (comme dans un épisode de Black Mirror), gestion AR de la distanciation sociale anti-COVID, Zoom numérique 60x, vision nocturne et même un système de notification intégré pour nous avertir lorsque l’on passe trop de temps devant l’écran, il ne manque rien !

C’est un peu trop beau pour être vrai. L’iLens reste pour l’instant un simple concept. A moins que…

C’est bien sûr un peu trop beau pour être tout à fait vrai, ce que confirmait encore il y a quelques mois Roshni Patel, le responsable des consultants en optique chez Lenstore : « Bien qu’encore au stade de la réflexion, la lentille de contact intelligente est un projet d’innovation qui a le potentiel d’améliorer notre vie quotidienne – en impactant à la fois nos tâches professionnelles et personnelles. » Un rêve est donc passé, mais il nous reste tout de même une question : que va donc bien « lancer » LensStore en 2021 ?