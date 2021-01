Smartphones : Huawei verrait ses ventes s’effondrer cette année

TrendForce a sorti sa boule de cristal pour l’année qui vient de démarrer, et les augures ne sont pas tendres pour Huawei. Le cabinet d’analyse estime ainsi que le géant chinois ne parviendra pas à produire plus de 45 millions de smartphones… sur l’ensemble de l’année ! Le fabricant serait à cours de composants essentiels – Huawei ne peut plus se fournir auprès des sociétés américaines et les stocks de composants seraient quasi épuisés – tandis que la revente de sa branche Honor lui ferait perdre encore en volume de ventes.

L’an dernier, Huawei était parvenu à produire 170 millions de smartphones et à s’accrocher entre la seconde et la troisième place du marché selon les trimestres. En 2021, toujours selon TrendForce, Huawei finirait seulement à la septième place du classement mondial, derrière Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo et OnePlus ! Le gadin de Huawei serait d’autant plus mémorable que le marché mobile devrait progresser d’environ 9% en 2021, ce qui représente 1,36 milliard d’appareils écoulés. TrendForce prévoit aussi une explosion des ventes du côté de la 5G : 500 millions de smartphones 5G pourraient ainsi trouver preneur cette année.