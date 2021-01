LG gram : LG renouvelle sa gamme de PC portables ultra-légers

Lancée l’an dernier, la gamme de portables ultra-légers gram s’enrichit de 5 nouveaux modèles. LG profite de la fenêtre de visibilité du CES pour annoncer de nouveaux laptops. En voici la liste :

LG gram 17 pouces (modèle 17Z90P)

LG gram 16 pouces (modèle 16Z90P)

LG gram 14 pouces (modèle 14Z90P)

LG gram 2-en-1 16 pouces (modèle 16T90P)

LG gram 2-en-1 14 pouces (modèle 14T90P)

Tous ces modèles disposent d’un affichage LCD IPS au ratio 16:10 avec une définition de 2 560 x 1 600 pixels sur les modèles 16 et 17 pouces et de 1 920 x 1 200 pixels sur les 14 pouces. Le trackpad a été agrandi et les modèles 2-en-1 proposent une dalle tactile compatible avec un stylet Wacom (fourni). Le modèle 17 pouces ne pèse que 1480 grammes tandis que le 14 pouces atteint à peine le kilo (999 grammes exactement). Le processeur est un Intel Core de 11e génération avec GPU intégré Iris Xe. L’utilisateur a le choix entre 8 ou 16 Go de RAM LPDDR4x.

L’autonomie des modèles 16 et 17 pouces atteint presque la vingtaine d’heures (19,5 heures). Enfin, tous ces modèles intègrent deux ports USB 4 Gen3x2, deux ports USB 3.2 Gen2x1, un port microSD/UFS et un port jack 3,5 mm. Les laptops 2-en-1 doivent se contenter d’un seul port USB 3.2 et n’ont pas de HDMI. LG n’a pas encore communiqué de date de disponibilité ni de tarifs.