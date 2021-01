Flight Simulator simule aussi la neige (vidéo)

Le superbe Flight Simulator, incontestablement le plus beau des simulateurs de vols actuels, a eu droit à une mise à jour d’importance il y a près de deux semaines. Outre les classiques améliorations de performances, le titre de Microsoft et du studio français Asobo gère désormais de façon réaliste un élément météo bien de saison, la neige ! Comme Asobo ne fait rien à moitié, la neige n’est pas ici une simple texture/shader de plus. L’enneigement est progressif et variable (dynamique en somme), et dépend de la nature de l’environnement (forêt, ville, plateau, montagne), un soucis du détail que l’on retrouvait déjà dans la simulation volumétrique des nuages, très loin devant la concurrence.

Déjà disponible depuis plusieurs mois sur PC, Flight Simulator débarquera (enfin) sur console Xbox Series X/S durant l’été. On espère qu’Asobo parviendra à optimiser au mieux cette version (FS tire parfois un peu la patte sur des PCs surpuissants…).