Xbox Series X/S : Microsoft assure faire le nécessaire pour avoir du stock

Cela n’a échappé à personne : c’est compliqué d’acheter une Xbox Series X, Xbox Series S, voire une PS5 à cause du stock. Tout le monde se jette dessus dès qu’un revendeur propose des exemplaires. Mais Microsoft l’assure : il fait le nécessaire pour avoir toujours plus de stock.

Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft, a indiqué que le groupe « travaille aussi dur que possible » pour avoir du stock de Xbox Series X et de Series S. « Nous avons lancé les consoles et nous aurions aimé en avoir plus », a-t-il dit lors d’un podcast avec Major Nelson. Il explique avoir plusieurs questions de joueurs, notamment sur le fait de ne pas produire davantage de consoles ou de ne pas avoir commencé plus tôt. « Nous ne les retenons pas, nous les produisons aussi vite que possible. Nous avons toutes les chaînes de montage en marche », a poursuivi Phil Spencer.

Le responsable a ajouté avoir récemment téléphoné à Lisa Su (PDG d’AMD) pour savoir si le stock de Xbox Series X et Series S pouvait connaître une amélioration. Mais c’est mal parti pour l’instant : la demande est supérieure à l’offre. Pour rappel, AMD produit le processeur et la puce graphique des deux Xbox.

En novembre, Tim Stuart, le directeur financier de Microsoft, a évoqué le problème de stock des Xbox Series X et Series S. Il a fait savoir que la situation allait toujours être compliquée au premier trimestre de 2021.