La FIFA préparerait sa propre plateforme de streaming !

Les différents accords sur la retransmission des matchs de foot ont fini par tourner au capharnaüm le plus complet (voir le fiasco de Mediapro en France) . La FIFA va peut-être trancher dans ce nœud gordien avec… une plateforme de streaming ! Si l’on en croit en effet The Daily Mail, la FIFA développerait dans le plus grand secret (plus si secret donc) une plateforme de streaming vidéo avec des programmes en OTT, c’est à dire sans passer par des partenaires.

L’information a de quoi surprendre, d’autant plus que la plupart des championnats ou des grandes compétitions de Foot sont déjà soumises à des accords de diffusion. A moins que la FIFIA ne se décide à racheter des droits de diffusion (souvent très chers), les contenus proposés devraient donc se limiter à des extraits de matchs (buts, actions spectaculaires). The Daily Mail croit ainsi savoir que le SVoD de la FIFA concernerait essentiellement l’eSport, des tournois de moins de 20 ans ou bien encore des extraits de matchs de Coupe du Monde. Il sera compliqué d’obtenir du contenu européen étant donné que l’UEFA a déjà sa propre plateforme (avec là encore des contenus assez limités).