La Freebox va être lancée en Italie avec une offre « claire et transparente »

Iliad, qui appartient à la maison-mère de Free, va se lancer sur la marché du fixe en 2021 avec la Freebox. Selon Benedetto Levi, le dirigeant de l’opérateur italien, l’offre sera « claire et transparente ».

« Notre offre sera claire et transparente, comme dans le mobile. Les utilisateurs nous contactent de plus en plus fréquemment pour nous demander quand nous arriverons sur le marché fixe », a-t-il déclaré à Il Sole 24 Ore. Il n’a rien dit sur le modèle de la Freebox qui sera mise à disposition des Italiens. Mais Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, a indiqué en septembre que ce serait la Freebox Pop.

Bien évidemment, tout le monde attend les détails de l’offre Freebox d’Iliad en Italie. L’opérateur casse déjà les prix sur le mobile et devrait faire de même avec l’Internet fixe. « La priorité est que la fibre atteigne les foyers et le plus rapidement possible. Tout ralentissement serait nuisible. Depuis le premier confinement, la demande de services de téléphonie fixe a considérablement augmenté. Nous avons des attentes élevées sur le lancement de notre offre », explique Benedetto Levi.

Le marché fixe italien est différent du marché français pour ce qui est d’Internet. En effet, il s’agit d’un réseau unique en partenariat avec Open Fiber. Malgré cela, Iliad Italie espère faire mieux que ses concurrents avec la Freebox pour attirer des clients. Il en compte sept millions dans le mobile à ce jour.