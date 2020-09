Après la France, Free va lancer sa Freebox en Italie

Les Français connaissent bien la Freebox. Le premier modèle a vu le jour en 2002 avec le fameux tarif de 29,99€/mois qui a fait du bien aux Français, mais du mal aux concurrents de l’époque (comme AOL qui avait une offre Internet à 45€/mois). Plusieurs générations de Freebox ont vu le jour depuis, toujours en France. Maintenant, Free va s’attaquer à l’Italie.

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, a annoncé sur BFM Business que « l’Italie est notre deuxième pays » et que « plus de six millions d’Italiens nous font confiance pour leur téléphonie mobile ». Il ajoute que Free (qui opère sous le nom Iliad en Italie) « a presque 10% de part de marché en à peine deux ans ».

Pour le fixe, Free se lancera en Italie au début de 2021 « et notre Freebox, du coup, devrait franchir les Alpes dans les tout premiers jours de 2021 », indique Thomas Reynaud. Aucune information n’est communiquée pour l’instant : s’agira-t-il de l’une des Freebox existantes en France ou les Italiens auront-ils le droit à une Freebox spécifique ? Il faudra attendre les prochains mois pour en savoir plus.

Une autre inconnue est l’offre Freebox à proprement parler. Free a habitué les Français avec du triple-play (Internet + TV + téléphone). Les Italiens auront probablement la même chose, mais le tarif sera-t-il le même qu’en France ? Là encore, réponse dans quelques mois.