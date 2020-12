Samsung Galaxy Note 10 : Android 11 est disponible

Samsung continue de proposer Android 11 en version stable, cette fois pour les Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+. Il s’agit de One UI 3.0 qui s’appuie sur la dernière version en date d’Android.

Pour l’instant, Samsung propose Android 11 sur les Galaxy Note 10 en Allemagne, Suisse et Espagne selon SamMobile. La France et les autres pays vont suivre d’ici les prochains jours et semaines. La mise à jour a pour numéro N970FXXU6ETLL (Galaxy Note 10) et N975FXXU6ETLL (Galaxy Note 10+).

Samsung a proposé la première bêta d’Android 11 pour les Galaxy Note 10 il y a deux mois. Elle était seulement à disposition de certains utilisateurs. Aujourd’hui, la version stable est proposée à l’ensemble des utilisateurs. Les Allemands, Suisses et Espagnols peuvent la télécharger dès maintenant. Les Français et les autres doivent un petit peu attendre.

Bien sûr, les utilisateurs avancés peuvent flasher dès maintenant Android 11. Mais cette pratique n’est pas forcément à la portée de tous. Il est donc conseillé d’attendre le déploiement par Samsung pour faire l’installation depuis son téléphone. Mais si vous êtes pressés, vous pouvez télécharger le firmware et faire une installation manuelle.

Pour rappel, Samsung a déjà déployé Android 11 en version stable sur ses Galaxy S20 et ses Galaxy Note 20.