Galaxy Note 20 : Android 11 est disponible en version stable

Après le Galaxy S20 il y a 10 jours, c’est au tour du Galaxy Note 20 d’avoir le droit à Android 11 en version stable avec la surcouche One UI 3.0 de Samsung. Le Galaxy Note 20 Ultra a également le droit à la mise à jour.

Selon SamMobile, Android 11 pour les Galaxy Note 20 est seulement disponible aux États-Unis pour l’instant. La mise à jour est distribuée par l’opérateur AT&T. Mais comme on peut s’en douter, Samsung va continuer son déploiement au fil des semaines. La mise à jour va donc arriver en France et ailleurs plus tard. Mais comme souvent avec Samsung, il est impossible de donner une date précise.

Cette disponibilité d’Android 11 pour les Galaxy Note 11 est une surprise en tout cas. En effet, Samsung avait jusqu’à présent indiqué que les Galaxy S20 seraient les seuls à avoir la nouvelle version en décembre. Les Galaxy Note 20 étaient prévus dans la deuxième vague, à savoir janvier 2021. Mais il est possible que la plupart des utilisateurs l’aient à ce moment, d’où le calendrier.

Il ne vous reste plus qu’à attendre si vous avez un Galaxy Note 20. Samsung proposera Android 11 prochainement à l’ensemble des utilisateurs. Ou si vous êtes un utilisateur pressé et (aventurier), vous pouvez télécharger la ROM d’Android 11 sur Internet et faire l’installation manuellement. Mais c’est déconseillé.