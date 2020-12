Cinéma en 2020 : fréquentation en chute de 69% à cause du Covid-19

La fréquentation des cinémas en France a chuté de 69,4% en 2020 à cause de leurs fermetures et du manque de films, causés par le Covid-19. Le Centre national du cinéma (CNC) parle de seulement 65,10 millions d’entrées. C’était 213,07 millions en 2019.

« L’année 2020 est marquée par la pandémie mondiale de Covid-19, qui a conduit à la fermeture des salles de cinéma à deux reprises pendant 162 jours au total. Sur l’ensemble de l’année 2020, la fréquentation atteint 30% de celle observée en 2019 », souligne le CNC dans son rapport annuel.

Une vingtaine de films atteignent ou dépassent, en moyenne, deux millions d’entrées. Il n’y en a eu que trois pour 2020. On retrouve Tenet de Christopher Nolan (2,3 millions d’entrées), 1917 de Sam Mendes (2,2 millions d’entrées) et Sonic le film de Jeff Fowler (2,1 millions d’entrées). « Douze films réalisent plus d’un million d’entrées, contre près d’une cinquantaine au cours de la décennie. Aucun film ne réalise plus de trois millions d’entrées en 2020 », ajoute le CNC.

Même si les plus grands succès sont hollywoodiens dans l’ensemble, les films français enregistrent un recul plus limité (-60,7%) que les films américains (-76,7%) ou d’autres nationalités (-69,4%). Ainsi, les films français (29,2 millions de spectateurs) ont totalisé en 2020 davantage d’entrées que les films américains (26,6 millions).