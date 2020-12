Do You Love Me ? Les robots de Boston Dynamics rentrent dans la danse (endiablée)

C’est déjà l’une des plus belles feel-good Vidéo de cette triste année 2020. La société de robotique Boston Dynamics a publié il y a quelques heures une vidéo YouTube dans laquelle ses robots entament un jerk endiablé sur le fameux air de « Do You Love Me ? ». Atlas, Spot, ils sont tous là à guincher comme des petits fous… et sans doute beaucoup mieux que de nombreux humains. Même si tout cela est évidemment totalement scripté, il n’en reste pas moins que les capacités mécanique de ces robots sont tout à fait saisissantes. Atlas n’a aucun mal à lever la jambe comme une ballerine ou à sautiller sur place, tandis que le robot chien Spot fait étalage de sa souplesse latérale.

Les robots lents et aux mouvements saccadés sont définitivement enterrés ici. Alors certes, il n’est pas interdit d’imaginer un futur avec des robots tout aussi voire plus performants dans le rôle de super-soldats à la Terminator, mais en ce mercredi 30 décembre 2020, on se contentera de cette danse endiablée qui fait du bien à nos petits cœurs de geeks rêveurs…