Google teste l’affichage des vidéos de TikTok et Instagram dans la recherche

Google a débuté un nouveau test qui recense les vidéos d’Instagram et de TikTok dans les résultats de recherche. C’est pour l’instant disponible chez certains utilisateurs, uniquement depuis un smartphone.

Les vidéos de TikTok et d’Instagram sont présentées comme étant courtes. Le moteur de recherche les liste sous la forme d’un carrousel. Un appui sur une vidéo lance la version Web d’Instagram ou de TikTok. L’internaute peut ainsi voir la vidéo. Il peut ensuite fermer la page et revenir aux résultats de recherche de Google.

Ce choix est malin de la part de Google : cela permet de garder un peu plus les internautes dans son écosystème. Pour preuve, les vidéos d’Instagram et de TikTok lancées depuis le carrousel de Google n’ouvrent pas les applications natives des deux réseaux sociaux, même si elles sont installées. Google garde un certain contrôle.

Google a confirmé à TechCrunch qu’il teste actuellement son carrousel avec les vidéos de TikTok et d’Instagram. Le groupe précise qu’il s’agit encore du début du test. En d’autres termes, le carrousel est seulement présent pour une poignée de recherches. Google ne précise pas si l’expérimentation est uniquement pour les utilisateurs américains pour l’instant ou pour tout le monde. Mais si l’on se base sur les précédents tests du moteur de recherche, seuls les Américains sont concernés pour l’instant.