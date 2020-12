Voici une Nintendo 64 portable, qui est plus petite que la manette

Vous rêviez d’une Nintendo 64 portable ? Un modder, qui a pour pseudo GmanModz, a réussi l’exploit. Il a créé la plus petite Nintendo 64 portable, à tel point qu’elle est plus petite que la manette, voire la cartouche. Voici à quoi elle ressemble en vidéo et photos.

Il y a point important à noter : cette Nintendo 64 portable comprend bel et bien les composants de la console d’origine sortie à la fin des années 90. GmanModz a démonté le modèle d’origine, a fait de la soudure et a pu arriver à ce résultat. Ce n’est pas de l’émulation par conséquent.

L’écran de cette Nintendo 64 portable fait 3,5 pouces. Sa définition est seulement de 320 x 240 pixels. Il est certain que cela peut piquer à l’heure de la 4K, voire de la 8K. Mais il ne faut pas oublier que l’on parle d’une console qui a plus de 20 ans. Il n’y avait pas la HD à l’époque. Il est toutefois vrai qu’elle prenait en charge le 480i (640 x 480 pixels). On avait même le support du 576i (720 x 576 pixels) avec un écran large par le biais du letterboxing.

Et les jeux ? Et bien c’est comme à l’époque : il faut mettre sa cartouche. Elle se connecte à l’arrière. Un support a été mis en place pour maintenir la cartouche pendant les sessions. Pour ce qui est du contrôle, GmanModz a utilisé les joysticks des Joy-Con de la Switch. Il utilise également des boutons personnalisés pour les autres actions (A et B notamment).

Une petite autonomie sur la Nintendo 64 portable

Il y a un vrai défaut avec cette Nintendo 64 portable : la batterie. L’autonomie est seulement d’une heure et demie selon GmanModz. C’est très léger pour faire des sessions de jeu. Il va être difficile de finir Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time et tous les autres jeux avec une seule charge. Sauf pour les speedrunners…