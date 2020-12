Oppo et Sony travaillent sur un nouveau capteur photo IMX

Oppo et Sony renforcent leur collaboration sur les capteurs photo pour mobiles. Après l’IMX766 (qui équipe le Reno5 Pro+ 5G), les deux fabricants mettraient au point l’IMX789, un capteur destiné probablement à l’Oppo Find X3 Pro. La source de GSM Arena ne précise pas les caractéristiques de ce capteur si ce n’est que ce capteur aurait des propriétés absolument « uniques » (très grosse taille de capteur ?).

Ci-dessus, l’Oppo Find X2 Pro. Le Find X3 Pro pourrait bénéficier d’un capteur photo conçu par un tandem Oppo-Sony

Au vu de la concurrence actuelle dans le domaine, on peut légitimement parier sur une course au plus grand nombre de photosites. On peut juste espérer que la taille des photosites et donc du capteur suivra la progression quasi exponentielle des MPx, histoire de ne pas faire exploser le bruit numérique et d’améliorer le rendu en basse lumière.

Le partenariat Oppo-Sony pourrait en tout cas replacer les smartphones Oppo dans le classement des meilleurs Photophones, un classement dominé aujourd’hui par Huawei, Xiaomi et les derniers iPhone 12 Pro.