Nintendo Switch : l’eShop a connu une importante panne pour Noël

Les joueurs qui ont reçu une Nintendo Switch pour Noël ont connu des difficultés à cause d’une panne sur l’eShop. Il était impossible de naviguer sur la boutique pour télécharger les jeux. Le téléchargement des mises à jour posait également un souci.

Il y a eu beaucoup de connexions sur l’eShop le jour de Noël, au vu du nombre (visiblement) important de Switch, d’où la panne. C’est sur Twitter que Nintendo a relayé le problème :

We are aware that players are experiencing errors accessing Nintendo eShop, and are working to address the issue as soon as possible. Thank you for your understanding, and please see our Network Status page for the latest updates. https://t.co/mn631by9OX

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 25, 2020