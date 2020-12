Wonder Woman 3 officialisé avec Gal Gadot et Patty Jenkins

Wonder Woman 3 verra bel et bien le jour avec Patty Jenkins en réalisatrice et scénariste, et Gal Gadot en Diana Prince/Wonder Woman. Warner Bros annonce le troisième film deux jours à peine après la sortie de Wonder Woman 1984.

« Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre son histoire avec nos vraies Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendront pour conclure la trilogie cinématographique prévue de longue date », a déclaré Toby Emmerich, le président de Warner Bros. Il n’y a aucun détail concernant le nouveau film pour l’instant. La date de sortie est inconnue, tout comme l’histoire et le casting.

Au vu de ce qu’indique Toby Emmerich, Wonder Woman 3 verra le jour au cinéma. Wonder Woman 1984 est sorti au cinéma et en streaming sur HBO Max aux États-Unis. Mais c’était exceptionnel à cause du Covid-19. Le troisième film devrait uniquement faire ses débuts au cinéma. Bien sûr, il pourra arriver en streaming plus tard.

Outre Wonder Woman 3, il y a Wonder Woman 1984 qui a établi un record sur HBO Max lors des premières 24 heures. Près de la moitié des abonnés au service de streaming a déjà vu le film. HBO Max ajoute que le temps de visionnage a triplé vendredi (jour où le film est sorti) par rapport aux autres jours.

En France, Wonder Woman 1984 devait sortir au cinéma le 16 décembre. Mais les cinémas sont toujours fermés à la demande du gouvernement. Il n’y a pour l’instant pas de nouvelle date de sortie.