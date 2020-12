Safe-Inet : le VPN utilisé par les cybercrimels a été démantelé

Europol annonce le démantèlement du VPN Safe-Inet, utilisé par de nombreux cybercriminels. Ce travail a été possible avec la collaboration des polices européenne et américaine.

Les forces de l’ordre, sous le commandement de la police de Reutlingen (sud de l’Allemagne), ont confisqué le VPN Safe-Inet. Elles ont désactivé ses serveurs, a déclaré Europol. « Une page d’accueil préparée par Europol a été mise en ligne après la confiscation du nom de domaine », a déclaré l’agence de police. « Ce nom de domaine a été saisi », peut-on lire sur le site de Safe-Inet. Il y a également les logos du FBI, d’Europol et des polices allemandes, néerlandaise, française et suisse.

Selon Europol, le VPN Safe-Inet était actif depuis plus d’une décennie. Il était « utilisé par certains des plus grands cybercriminels au monde », selon l’agence. Elle évoque des responsables de ransomwares, de piratage de données de cartes bancaires et d’autres formes de cybercrimes graves. Le VPN était présenté comme l’un des meilleurs outils disponibles pour éviter l’interception des forces de l’ordre. Il offrait jusqu’à cinq couches de connexions.

Les chefs de la police de Reutlingen et d’Europol ont salué le succès de l’opération. C’est le résultat d’une coopération entre Europol, la France, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et les États-Unis. « Les résultats indiquent que les forces de l’ordre sont aussi bien connectées que les criminels », a déclaré Udo Vogel, le chef de la police de Reutlingen.