Galaxy Buds Pro : le prix et l’autonomie dévoilés avec une fuite

Les Galaxy Buds Pro se dévoilent un peu plus avec une nouvelle fuite qui permet de connaître le prix et l’autonomie. Les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung devraient être dévoilés le 14 janvier, aux côtés des Galaxy S21.

Le prix des Galaxy Buds Pro est de 199 dollars. En comparaison, les Galaxy Buds Live étaient à 169 dollars au lancement. C’était 149 dollars pour les Galaxy Buds+. Les nouveaux modèles seront donc les écouteurs les plus chers de Samsung. Mais quel sera le tarif en Europe ? Les Galaxy Buds Live étaient à 169 dollars aux États-Unis et 199 euros en France. On peut donc imaginer que les Galaxy Buds Pro seront autour de 230 euros chez nous.

La fuite des Galaxy Buds Pro est aussi l’occasion d’en savoir plus sur l’autonomie. Les écouteurs pourront tenir 8 heures avec une charge complète. Cela montera à 28 heures si on utilise le boîtier de charge. Pour le coup, c’est une heure de moins que les Galaxy Buds Live. Pour les appels, l’autonomie est presque divisée par deux. C’est 4 heures et demie avec une charge et 15 heures avec le boîtier de charge.

De précédentes fuites ont montré que les Galaxy Buds Pro vont s’inspirer des AirPods Pro avec l’audio spatial. Il offre une qualité de son surround digne d’un cinéma et donne la sensation que le son provient de toutes les directions.