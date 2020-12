🔥 Free offre Canal+ Séries pendant 1 an sur les Freebox Pop et Delta

C’est Noël et Free annonce offrir Canal+ Séries pendant un an aux abonnés avec une Freebox Pop ou Freebox Delta. C’est disponible dès maintenant. En temps normal, l’option coûte 9,99€/mois.

Canal+ Séries est une plateforme de SVOD lancée par Canal+. Comme vous pouvez en douter au vu de son nom, elle propose des séries. C’est un moyen de contrer Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+. La plateforme dispose aussi de partenariats, avec quelques chaînes américaines notamment. On retrouve FX, Showtime, Adult Swim et d’autres.

Comment avoir Canal+ Séries gratuit pendant un an sur sa Freebox

Il suffit de se rendre sur son espace client à l’adresse moncompte.free.fr. Entrez votre identifiant et sélectionnez la rubrique Télévision dans la barre latérale à gauche. Choisissez ensuite « Canal+ Séries » dans la liste qui apparaît à l’écran. La dernière étape consiste à cliquer sur le bouton rouge « J’active mon offre ».

Si vous avez la Freebox Pop, allez dans la rubrique Applications sur OQEE, l’interface TV de Free. Vous retrouverez Canal+ Séries. Et si vous avez une Freebox Delta, allez dans la rubrique Vidéo à la demande.

Free précise que l’offre de Canal+ Séries s’arrêtera automatiquement après l’année gratuite. Ceux qui veulent poursuivre devront donc faire la demande dans un an. Aussi, Canal+ Séries est seulement offert pendant un an sur les Freebox Pop et Delta pour ceux qui n’ont jamais été abonnés auparavant. Free parle d’une promotion « pour toute 1ère souscription à Canal+ Séries ».

Disney+ également offert sur Freebox

Outre Canal+ Séries offert pendant un an sur les Freebox Pop et Delta, Free a récemment annoncé faire un cadeau avec Disney+. Le service de streaming de Disney est offert pendant six mois. Autant dire que les abonnés Freebox sont gâtés en cette période de fêtes de fin d’année. Plus de détails sur cet article dédié.