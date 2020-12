Google et Facebook ont collaboré pour l’enquête antitrust

Google et Facebook ont accepté de s’associer au sujet de l’enquête antitrust les concernant aux États-Unis. Les deux groupes, accusés de pratiques anticoncurrentielles, ont collaboré pour préparer leur défense.

Le Wall Street Journal a pu consulter la version non censurée de la plainte déposée la semaine dernière par dix États américains. Le quotidien explique que Google et Facebook ont accepté de coopérer et de s’aider pour l’enquête antitrust. C’est un moyen pour eux de répondre ensemble aux investigations.

Facebook a assuré que ses accords avec Google n’avaient pas pour but de nuire à la concurrence. Mais plutôt d’offrir plus de choix aux annonceurs et aux éditeurs. « Toute allégation selon laquelle cela cause du tort à la concurrence ou toute suggestion de mauvaise conduite de la part de Facebook est sans fondement », indique un porte-parole de Facebook. Pour sa part, un porte-parole de Google dit que ce type d’accord est courant.

Toujours selon le Wall Street Journal, la version non censurée de la plainte précisait que Facebook se verrait attribuer un pourcentage prédéfini des enchères publicitaires de Google. Un document interne du géant des réseaux sociaux décrivait l’accord comme « plutôt bon marché ». Des documents internes de Google indiquaient que l’accord permettrait de « créer un fossé » pour éviter d’entrer en concurrence directe avec Facebook.

Google se défend sur le sujet. « Il n’y a rien d’exclusif dans l’implication de Facebook. Et ils ne reçoivent pas de données qui ne sont pas mises à la disposition d’autres acheteurs de la même manière ».