Xbox Games With Gold : les jeux offerts en janvier 2021 sur Xbox

Microsoft présente les jeux qui seront offerts sur Xbox en janvier 2021. Cela concerne les personnes qui ont l’abonnement Xbox Live Gold. Il permet de jouer en ligne avec ses amis ou d’autres personnes. La liste de décembre est à retrouver sur cet article.

Le premier jeu offert sur Xbox est Little Nightmares, du 1er au 31 janvier. Le titre prend place dans un univers sombre et inquiétant. Vous y incarnerez une fillette en ciré jaune, captive d’un immense navire rempli de créatures affamées.

Le second jeu offert est Dead Rising, du 16 janvier au 15 février. Survivez à la horde de morts-vivants affamés dans le centre commercial de Willamette en vous servant des armes que vous y trouverez.

En troisième, Microsoft propose The King of Fighters XIII, du 1er au 15 janvier. Le titre propose des affrontements qui voient s’opposer des équipes de 3 combattants. Cet épisode rassemble un total de 33 personnages jouables.

En quatrième, on retrouve Breakdown, du 16 au 31 janvier. Amnésique et piégé dans un mystérieux laboratoire, Derrick Cole se découvre d’extraordinaires pouvoirs. Il décide de les utiliser contre la faction militaire qui l’a enfermé.

Les quatre jeux Xbox pourront être réclamés en janvier 2021 aux dates indiquées. Les Xbox Series X/S et Xbox One peuvent également récupérer les jeux pour Xbox 360 et Xbox. C’est possible grâce à la rétrocompatibilité.