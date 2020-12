Blob Opera : un outil rigolo pour créer des polyphonies vocales dopées au machine learning

Le saviez-vous ? Google a mis sur pied une division baptisée Google Arts & Culture qui est entièrement dédiée au développement de technologies et de logiciels en lien avec, roulements de tambours, le monde de l’art et de la culture. Le créateur David Li et l’équipe de Google Art & Cultures ont mis au point Blob Opera, une expérimentation musicale en ligne aussi drôle que créative, qui s’appuie en grande partie sur les avancées en machine learning (IA). Mieux encore, cette bizarrerie musicale est accessible gratuitement via un simple navigateur.

Le principe de Blob Opera est aussi simple que rigolo : l’utilisateur étire des blobs colorés et à l’air profondément stupide, ce qui produit des voix d’opéra à différents niveaux de modulation et de tonalité. Le blob violet a la voix de basse de Frederick Tong, le blob bleu chante comme le ténor Christian Joel (en quelque sorte), le blob vert pousse la chansonnette comme la mezzo soprano de Joanna Gamble et enfin le blob rouge dispose de la voix soprano d’Olivia Doutney. On commence par étirer le blob bleu (basse) jusqu’au blob rouge (soprano), l’IA s’arrangeant pour assurer l’harmonie d’ensemble entre les 4 blobs. Le résultat final ressemble parfois aux polyphonies corses… de loin.



Le logiciel permet aussi l’enregistrement de ses créations, et propose des petits airs de Noël préenregistrés. Charmant, drôle et intelligent, Blob Opera nous a bien fait marrer… ce qui est plutôt précieux en 2020.