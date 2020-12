Google met un terme à Android Things, son OS dédié à la domotique

Il n’est pas rare que Google jette à la benne des technologies ou services lancées comme de quasi expérimentations (Google +, Daydream, Projet ARA, etc.), mais dans le cas d‘Android Things, la décision du géant américain semble presque logique. Android Things, l’OS de Google dédié à la domotique (maison connectée), n’a pour ainsi dire jamais bénéficié d’un véritable lancement d’ampleur. Google a en effet privilégie Wear OS sur ses propres appareils connectés (hors smartphone), et au final, seuls quelques Smart Display de Lenovo et de JBL fonctionnent sous Android Things.

Conçu spécifiquement à l’origine pour l’IoT de la maison, Android Things a donc fini par se restreindre aux seuls Smart Display et enceintes connectées. Pas suffisant pour justifier un support sur le long terme. La plateforme de développement Android Things refusera les nouveaux projets le 5 janvier 2021. Le 5 janvier 2022, toutes les données de dev rattachées à Android Things seront purement et simplement supprimées !