La NASA dévoile Au-Spot, le robot-chien qui va explorer les grottes de Mars

La conquête de Mars ne se fera pas sans le nouveau meilleur ami de l’homme… le chien robot ! Les chercheurs de la NASA et du JPL-Caltech viennent de dévoiler le Mars Dog, un robot-quadrupède destiné aux futures explorations… des grottes de Mars ! Les cavités souterraines de Mars pourraient en effet constituer des zones potentiellement habitables pour les premiers colons de la planète rouge. Une fois l’endroit pressurisé et fourni en oxygène, la grotte martienne protègerait efficacement du rayonnement cosmique et des aléas météorologique de surface (souvent violents sur Mars). Encore faut-il savoir ce qui se trouve réellement sous la surface…

C’est là qu’intervient AU-Spot, un robot chien qui n’est autre que le célèbre Spot de Boston Dynamics, blindé ici de capteurs et d’instrument supplémentaires. La NASA a choisit Spot principalement pour ses capacités de déplacement. Le robot est en effet agile, peut avancer sur toutes les surfaces (mêmes les plus rocailleuses), et avance beaucoup plus rapidement que le Rover Curiosity (5 km/h pour Spot, contre 0,14 Km/h pour le Rover martien).

Autre avantage non négligeable, Spot est 12 fois plus léger que Curiosity, ce qui permettrait d’envoyer sur Mars une armada d’AU-Spots « explorateurs ». La version martienne de Spot est équipée de capteurs dédiés conçus par 60 scientifiques et chercheurs du CoSTAR (Collaborative SubTerranean Autonomous Resilient Robots). Le robot dispose d’un LiDAR pour la cartographie de son environnement, et d’une nouvelle IA adaptée spécifiquement à la topologie et aux conditions de Mars. Vivement 2030 !