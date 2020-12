Le Smart Monitor de Samsung sera commercialisé en France en début d’année prochaine

Samsung nous présente à nouveau le Smart Monitor, un écran hybride dévoilé il y a plus d’un mois conçu à la fois pour le travail ET le télétravail (comme un moniteur de PC en somme), mais aussi pour le loisir via le Smart Hub intégré (inspiré du Smart TV). Ce moniteur ultra polyvalent « offre de nombreuses options de connectivité pour PC et smartphones » selon le communiqué de Samsung. Tap View, Casting ou Apple AirPlay 2 permettent de visualiser sur l’écran le contenu de son smartphone/iPhone. Sans surprise aussi, la borne Samsung DeX (qui transforme l’interface d’un Galaxy en mini-PC) est totalement compatible avec le Smart Monitor.

Ce moniteur « toutes options comprises » embarque en outre une antenne WIFI, des haut-parleurs stéréo et l’assistant vocal Bixby 2.0. Au rang de la connectique, on note la présence de deux ports USB (+ un USB-C pour l’alimentation et le transfert de données) et du Bluetooth 4.2. Le Smart Monitor de Samsung est proposé en deux modèles, soit le M5 32 pouces en FULL HD, et le M7 UHD, toujours en 32 pouces. Aucun tarif n’a encore été communiqué, mais l’on sait que l’appareil sera disponible en France au début de l’année 2021.