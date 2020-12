Aptera Motors dévoile une voiture électrique solaire que l’on a presque plus besoin de recharger

La Startup Aptera Motors viendrait-elle de créer la première voiture garantie sans panne d’essence ou de batterie ? Le véhicule d’Aptera affiche des lignes futuristes et opte pour des matériaux inédits (la carrosserie est composée de carbone, kevlar et chanvre). Autre détail original, l’Aptera dispose de trois roues (deux à l’avant et une à l’arrière) et surtout… de 180 mini-panneaux photovoltaïques ! Ces panneaux sont quasi invisibles à l’œil alors qu’ils couvrent pourtant une surface de 3m2, ce qui serait suffisant pour garantir 70 km d’autonomie journalière… « presque » sans aucune recharge de la batterie.



Dans les faits, seul le modèle le plus haut de gamme à 37 000 euros fait réellement oublier la nécessité d’une recharge (tous les 1600 km). Les trois autres modèles (au design identique) affichent respectivement 960 km d’autonomie (28 500 euros), 640 km (24 500 euros) et 400 km (21 300 euros). A noter enfin que deux motorisations sont proposées à l’achat, soit 100 kW de puissance sur les seules roues avant, ou une transmission intégrale de 150 kW permettant de passer de 0 à 100 km/h en à peine 3,5 secondes (vitesse maxi de 177 km/h).

Nos lecteurs les plus intéressés seront sans doute ravis d’apprendre que ce modèle futuriste et écolo a été homologué pour les routes européennes. Les premières livraisons sot prévues l’an prochain.