Instagram et WhatsApp désactivent des fonctions en Europe

Facebook annonce la désactivation de certaines fonctionnalités en Europe sur Instagram et WhatsApp. Cela fait suite à des directives européennes.

Ainsi, les sondages ne sont plus disponibles en Europe sur Instagram et WhatsApp. Il en va de même pour certains autocollants sur Instagram et les réponses personnalisées sur Messenger. L’envoi de certains fichiers n’est également plus disponible dans Messenger. Il en va de même pour les surnoms qui ont disparu ou la possibilité de partager des effets en réalité augmentée par messages privés sur Instagram.

Facebook a temporairement désactivé certaines fonctionnalités sur Instagram et WhatsApp afin de se conformer aux nouvelles règles sur l’utilisation des données en Europe. Cette mesure fait partie de la mise en œuvre au niveau national de la directive de 2002 relative à la protection de la vie privée et aux communications électroniques (directive ePrivacy). Cette directive impose des règles plus strictes sur l’utilisation des données pour les services de communication qui fonctionnent dans les pays faisant partie de l’Union européenne.

Facebook a prévu de remettre en place les différentes fonctionnalités ci-dessus sur Instagram et WhatsApp en Europe. Le réseau social n’a pas donné une date précise, mais il promet à The Verge que ce sera pour « très bientôt ».