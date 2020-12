Bbox TV : la nouvelle box de Bouygues Telecom se dévoile en photos

Bouygues Telecom va proposer une nouvelle box qui a pour nom Bbox TV. Elle n’a pas encore été annoncée par l’opérateur, mais un membre de Lafibre.info a déjà reçu un modèle. Il partage plusieurs photos.

La Bbox TV, fabriquée par Technicolor, est noire, avec un format carré et des coins arrondis. On peut également voir qu’elle dispose d’un écran en façade. Il affiche l’heure quand la box est en veille. On retrouve sinon la chaîne en cours de lecture. En outre, la box est silencieuse, puisqu’elle n’embarque pas de ventilateur. Cela fera plaisir à tous ceux qui ont une box de Bouygues Telecom qui peut devenir bruyante selon les cas.

Concernant la partie technique, il y a le support de la 4K et du HDR. Mais l’abonné dit ne pas être certain que la box supporte le Dolby Vision.

Bouygues Telecom a une nouvelle fois choisi de mettre Android TV comme système d’exploitation. La Bbox TV tourne sous Android 9.0 Pie. En parlant du logiciel, il se veut très fluide comme le montre la vidéo ci-dessous.

Voici également quelques photos des paramètres :

Et voici la télécommande. Elle est similaire au modèle actuel. Il y a seulement le micro qui a maintenant des couleurs (celles de Google Assistant).

Bouygues Telecom n’a pas encore évoqué le cas de cette Bbox TV. La verra-t-on avant la fin de l’année ? Peut-être bien. Il est difficile de partager une date pour l’instant.