Wonder Woman 1984 : le début du film est disponible sur YouTube

Warner Bros a publié sur YouTube les premières minutes de son prochain gros film, à savoir Wonder Woman 1984. La vidéo avec la scène d’ouverture dure un peu plus de trois minutes.

La scène d’ouverture de Wonder Woman 1984 montre Diana enfant qui se rend dans un grand amphithéâtre. C’est le lieu se déroule un équivalent des Jeux olympiques. On peut voir plusieurs femmes pratiquer différentes activités. Arrive le moment où Diana enfant rejoint ce qui semble être son équipe, où il n’y a que des femmes adultes. La fin de la vidéo montre des scènes qui auront lieu plus tard dans le film, avec Diana adulte.

Wonder Woman 1984 aurait dû sortir aujourd’hui même au cinéma en France et ailleurs. Les cinémas auraient dû rouvrir hier, mais le gouvernement a finalement décidé de reporter la réouverture à janvier. Les Français devront attendre encore un mois pour voir le film.

Aux États-Unis, Wonder Woman 1984 sortira simultanément au cinéma et en streaming. Ce sera pour le 25 décembre sur HBO Max. Cette plateforme n’existe qu’aux États-Unis. Le reste du monde devra se contenter d’une sortie au cinéma… sauf si des accords locaux sont signés. En France, la chronologie des médias empêche d’avoir une sortie simultanée au cinéma et en streaming.